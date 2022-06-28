Здание бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе переустроят под театр юного зрителя

Из здания бывшего кинотеатра «Победа» в уфимской Черниковке сделают театр юного зрителя

Из здания бывшего кинотеатра «Победа» в уфимской Черниковке сделают театр юного зрителя. Об этом на оперативном совещании в мэрии 28 июня сообщил глава Калининского района города Михаил Замурагин.

– 26 января этого года было принято решение о передаче здания кинотеатра под размещение театра юного зрителя. В мае техническое задание на проектирование сметно-расчетной документации передано в центр организации проведения конкурсных процедур. Стоимость проектных работ на переустройство здания под ТЮЗ составила 3,5 млн рублей, – сказал чиновник.

Напомним, кинотеатр «Победа» был построен в середине прошлого века и является объектом культурного наследия. В 2017 году он закрылся.