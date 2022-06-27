Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики определили место Уфы среди городов России по зарплате в различных отраслях. Специалисты «РИА Рейтинг» составили топ-100 на основе данных официальной статистики.

Уфа заняла 33 строчку в топе, обогнав Краснодар, Самару, Ростов-на-Дону, Саратов и Калининград, но уступив Казани, Новосибирску и Нижнему Новгороду. На вершине рейтинга расположились Москва, Мурманск и Магадан.

Отрасль с наивысшей зарплатой в Уфе, по данным аналитиков, является профессиональная и научная деятельность. Среднемесячная зарплата в башкирской столице составляет 73 тысячи рублей.

Обогнав Йошкар-Олу, Саранск, Нижний Тагил и Элисту, 96 строчку топа занял другой город Башкирии – Стерлитамак. Отрасль с наивысшей зарплатой здесь – энергетика, среднемесячная зарплата – 44 тысячи рублей.