В Башкирии к 2024 году за более чем 1 млрд рублей запустят интеллектуальную транспортную систему

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В Башкирии к 2024 году запустят интеллектуальную транспортную систему. Об этом рассказала пресс-служба Минтранса республики.

Реализация проекта начнется уже в этом году. На внедрение системы будет потрачено более 1,1 миллиарда рублей, из них свыше 850 миллионов будет выделено из федерального бюджета. Также в текущем году на инициативу будет направлено 409 миллионов федеральных и республиканских средств.

По словам главы руководителя регионально Транспортной дирекции Мансафа Низакаева, на первом этапе внедрения системы будет проведена модернизация светофоров Уфы. Будет установлено 134 интеллектуальных светофоров, специальное программное обеспечение, информационные табло, камеры фото- и видеофиксации, умные остановки, экологические метеорологические станции и оцифровка дорожных карт.

Помимо прочего, планируется создать Центр управления дорожным движением, интеграционную платформу, подсистемы светофорного управления, метеорологического мониторинга и мониторинга параметров транспортных потоков, а также Центр мониторинга и управления общественном и специальным транспортом.

В республике, как сообщает Минтранс Башкирии, уже был объявлен конкурс на проведение работ по реализации системы в Уфимской агломерации.