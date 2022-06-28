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Общество28 июня 2022 4:15

В Башкирии никогда не получавший водительских прав мужчина набрал 99 неоплаченных штрафов ГИБДД

Нарушитель лишился своего авто
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 26-летний мужчина, никогда не получавший водительских прав, набрал 99 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом 27 июня сообщил начальник региональный Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Любителя погонять без прав выявил инспектор ДПС. Полицейский остановил вазовскую «четырнадцатую» на трассе Уфа-Оренбург и проверил документы ее водителя. Выяснилось, что он никогда не получал удостоверение, а за его автомобилем числилось 99 штрафов без оплаты. Общая сумма задолженности составила 83,5 тыс. рублей.

ГИБДД совместно с судебными приставами забрала у мужчины легковушку и поместила ее на спецстоянку. Административные материалы против водителя будут направлены в суд.