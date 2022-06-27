В Уфе для строительства дороги снесут два частных дома

В Уфе для строительства дороги будут снесены два частных дома: №17 по Мурманской улице и №7г – по Оборонной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе для строительства дороги будут снесены два частных дома: №17 по Мурманской улице и №7г – по Оборонной. Перед этим строения и участки под ними будут изъяты у собственников. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев. 27 июня документ был опубликован на сайте администрации города.

Организовать снос жилых и нежилых помещений домов сити-менеджер поручил управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

Постановление Мавлиева отсылает к проекту планировки улицы имени города Галле на отрезке от моста через реку Белую до Менделеева. Согласно нему, улицу Галле реконструируют и удлинят. Она станет «важной транспортной магистралью», которая позволит организовать дополнительный выезд из города. Улицу спроектировали на трех участках, один из которых предусматривает строительство дороги между Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева. Именно для нее необходим снос домов.