С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии внедрят уроки бокса

С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии будут внедряться уроки бокса Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии будут внедряться уроки бокса. Об этом 27 июня на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

– Совместно с министерством образования и науки определены первые муниципалитеты, желающие внедрять проект «Бокс в школу». Это Уфа, Кумертау, Октябрьский, Стерлитамак, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы. Внедрение планируется с 1 сентября, – передал чиновник.

Проект «Бокс в школу» предусматривает использование урока физкультуры для изучения элементов бокса. Инициатива направлена на развитие этого вида единоборств, пропаганду спорта и активного образа жизни.