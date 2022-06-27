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Общество27 июня 2022 15:20

С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии внедрят уроки бокса

Проект апробируют Уфа, Кумертау, Октябрьский, Стерлитамак, а также Белорецкий и Стерлитамакский муниципалитеты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии будут внедряться уроки бокса

С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии будут внедряться уроки бокса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в школах четырех городов и двух районов Башкирии будут внедряться уроки бокса. Об этом 27 июня на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

– Совместно с министерством образования и науки определены первые муниципалитеты, желающие внедрять проект «Бокс в школу». Это Уфа, Кумертау, Октябрьский, Стерлитамак, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы. Внедрение планируется с 1 сентября, – передал чиновник.

Проект «Бокс в школу» предусматривает использование урока физкультуры для изучения элементов бокса. Инициатива направлена на развитие этого вида единоборств, пропаганду спорта и активного образа жизни.