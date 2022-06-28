Хабиров: Башкирия намерена совершить исторический рекорд по строительству жилья

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в 2022 году намерена совершить исторический рекорд по площади строительства жилья. Для этого нужно сдать дома, площадь квартир в которых не будет меньше 3,05 млн квадратных метров. Об этом руководитель региона сообщил 27 июня в своих соцсетях.

– В этом году мы уже построили 1,24 млн кв.м жилья. Это на 14% больше, чем с января по май прошлого года. По объемам мы занимаем восьмое место в России и второе в ПФО, – написал Хабиров.

По его словам, сейчас в Башкирии есть сырье для всех строительных и отделочных материалов – застройщики напрямую сотрудничают с производителями, что помогает сдерживать цены. Отдельно руководитель региона рассказал о решении проблемы с обманутыми дольщиками, которую республика планирует решить к 2024 году. Он отметил, что за последние два года в Башкирии были восстановлены права более 3 тыс. человек.