На строительство Центра фехтования в Уфе потратят до 954 млн рублей

Башкирия выделила из местного бюджета 954 млн рублей на строительство Центра фехтования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия выделила из местного бюджета 954 млн рублей на строительство Центра фехтования в Уфе. 27 июня соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, спортивное сооружение разместят в квартале южной части жилого района «Затон-Восточный». Он располагается между улицами Шмидта, Ахметова, трассой «Уфа-Затон» и рекой Белой.

На первом этаже Центра предусмотрен вестибюль, гардероб для посетителей и персонала, два спортивных зала, комментаторская площадь, комната судей, четыре тренерских помещений, столько же раздевалок, буфет на 36 мест, сауна, магазин, медицинский кабинет. На втором этаже будут организованы комната отдыха и приема пищи, пять административно-бытовых помещений, конференц-зал, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, две раздевалки и выставочная зона.

Подрядчик должен будет завершить строительство спортивного сооружения к 450-летию Уфы – в июне 2024 года.