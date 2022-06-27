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Общество27 июня 2022 11:15

В Уфе сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы перевести 93-летнюю бабушку через дорогу

Гаишники заметили, что пожилая женщина не успела перейти проезжую часть, и решили ей помочь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // БашДТП | Уфа и Башкортостан

фото: vk.com // БашДТП | Уфа и Башкортостан

Сегодня, 27 июня, в Уфе сотрудники ГИБДД патрульным автомобилем перекрыли дорогу на проспекте Октября, чтобы перевести через нее 93-летнюю бабушку. Случай произошел возле Городского дворца культуры. Поступок гаишников не остался без внимания местных жителей – они рассказали об этом в соцсетях.

Как передали «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД башкирской столицы, по проезжей части бабушку перевел госинспектор дорожного надзора Александр Володин. В патрульной машине находился его сослуживец Руслан Ямансарин

– Когда стояли на запрещающий сигнал светофора, [сотрудники] увидели пожилую женщину, которая не успела перейти проезжую часть, поэтому ими были было принято решение обеспечить бабушке безопасность, – добавили в дорожной полиции.