В Уфе сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы перевести 93-летнюю бабушку через дорогу

фото: vk.com // БашДТП | Уфа и Башкортостан

Сегодня, 27 июня, в Уфе сотрудники ГИБДД патрульным автомобилем перекрыли дорогу на проспекте Октября, чтобы перевести через нее 93-летнюю бабушку. Случай произошел возле Городского дворца культуры. Поступок гаишников не остался без внимания местных жителей – они рассказали об этом в соцсетях.

Как передали «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД башкирской столицы, по проезжей части бабушку перевел госинспектор дорожного надзора Александр Володин. В патрульной машине находился его сослуживец Руслан Ямансарин

– Когда стояли на запрещающий сигнал светофора, [сотрудники] увидели пожилую женщину, которая не успела перейти проезжую часть, поэтому ими были было принято решение обеспечить бабушке безопасность, – добавили в дорожной полиции.