В Уфе водитель элитного внедорожника гонял выпускников по площади у Дома профсоюзов

фото: соцсети

В сквере Мустая Карима в Уфе ночью 24 июня мужчина за рулем BMW X5 преследовал выпускников. Об этом в соцсетях сообщил местный житель. По его словам, водитель угрожал молодым людям пистолетом.

– В пятницу в два часа ночи в Уфе возле Дома профсоюзов автомобиль БМВ х5 пытался задавить выпускников, которые сидели на лавочке. А после достал пистолет и угрожал им, – написал горожанин.

Он опубликовал видео, на котором видно, как BMW через «зебру» заезжает на территорию сквера и останавливается у компании молодых людей. Затем из иномарки выходит мужчина. Он достает что-то из багажника, в то время как выпускники быстро отходят в сторону. После этого водитель вновь садится в машину: он едет за ними на высокой скорости и резко останавливается. В конечном счете подростки убегают еще дальше, и злоумышленник от них отстает.

В МВД Башкирии заявили, что проводят проверку по данному инциденту и устанавливают личность водителя.