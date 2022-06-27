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Происшествия27 июня 2022 10:00

В домашний погреб жителя Башкирии заползла змея

Ее пришлось отлавливать спасателям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В домашней погреб жителя деревни Мурсалимкино Салаватского района Башкирии заползла змея. Для ее отлова пришлось вызывать спасателей. Случай произошел вчера, 26 июня, сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Змею отловили и выпустили в ближайшей лесополосе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, – рассказал руководитель аварийного ведомства.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в селе Павловке две девушки и 7-летний ребенок попали в логово змей.