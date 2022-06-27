За выступление в Уфе «Дискотеке аварии», Трофиму и «Пицце» заплатили 7 млн рублей

фото: ufacity.info

За выступление на международном фестивале искусств «Сердце Евразии» в Уфе группам «Дискотека авария» и «Пицца», а также исполнителю Сергею Трофимову в сумме заплатили 7 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком артистов стала Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова.

Дороже всего обошлась «Дискотека авария» – за ее выступление было потрачено 3 млн рублей. Трофиму и его коллективу выплатили 2,89 млн, а «Пицце» – 1,12 млн. Все эти исполнители стали хедлайнерами фестиваля, который проходил с 24 по 26 июня.

Напомним, на «Сердце Евразии» также мог выступить Дима Билан, однако за несколько дней до начала фестиваля стало известно, что он не приедет.