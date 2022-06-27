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Политика27 июня 2022 7:54

«Мы пришли с миром и деньгами»: Радий Хабиров предложил садоводам Башкирии оформиться самозанятыми

Глава Башкирии объяснил, как садоводам можно продавать картошку
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Власти предлагают садоводам продавать овощи после оформления самозанятыми

Власти предлагают садоводам продавать овощи после оформления самозанятыми

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о федеральной программе поддержки садоводов, к которой подключился и наш регион.

По его словам, власти предлагают садоводам оформиться как самозанятые, после чего у них появится возможность свободно продавать картофель и другие овощи и получать субсидии из казны. В том числе, на покупку элитных семян картофеля. К тому же, в статусе самозанятых садоводы, желающие торговать овощами, не будут платить налоги – ставка единого сельскохозяйственного налога была обнулена.

По завершении его доклада об этой инициативе высказался глава Башкирии Радий Хабиров.

-Раньше садоводческая кооперация жила отдельно от государства и не все были довольны, что государство в это вмешивается. Но надо сказать, что мы пришли с миром и деньгами еще. Суммы (субсидий – Ред.) небольшие, мы это понимаем, это начало пути, - заявил глава республики.