«Мы пришли с миром и деньгами»: Радий Хабиров предложил садоводам Башкирии оформиться самозанятыми

Власти предлагают садоводам продавать овощи после оформления самозанятыми Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о федеральной программе поддержки садоводов, к которой подключился и наш регион.

По его словам, власти предлагают садоводам оформиться как самозанятые, после чего у них появится возможность свободно продавать картофель и другие овощи и получать субсидии из казны. В том числе, на покупку элитных семян картофеля. К тому же, в статусе самозанятых садоводы, желающие торговать овощами, не будут платить налоги – ставка единого сельскохозяйственного налога была обнулена.

По завершении его доклада об этой инициативе высказался глава Башкирии Радий Хабиров.

-Раньше садоводческая кооперация жила отдельно от государства и не все были довольны, что государство в это вмешивается. Но надо сказать, что мы пришли с миром и деньгами еще. Суммы (субсидий – Ред.) небольшие, мы это понимаем, это начало пути, - заявил глава республики.