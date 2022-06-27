Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии откроется пещера «Шульган-Таш»

На фото: здание историко-культурного комплекса Шульган-Таш, где находится копия пещеры

Сегодня, 27 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров анонсировал открытие музея-заповедника «Шульган-Таш» для посетителей. Речь идет о точной копии знаменитой пещеры, которую построили неподалеку от реальной древней стоянки человека.

- 9 июля у нас большое мероприятие, мы ждем визита президента Академии наук Российской Федерации и большой научной делегации. Мы торжественно откроем пещеру Шульган-Таш и проведем там две научные конференции. Прошу подготовиться к этому мероприятию, - заявил Хабиров.

Напомним, доступ в пещеру Шульган-Таш на данный момент запрещен – это делается для того, чтобы сохранить от разрушения наскальные рисунки. В этой связи власти приняли решение создать точную копию древней стоянки и построили для этого отдельное здание.