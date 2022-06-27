Башопера примет участие в фестивале «Тайны горы Крестовой»

Башкирский театр оперы и балета примет участие в XI Театральном ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой», который пройдёт в окрестностях города Губаха (Пермский край) со 2 по 8 июля.

Башопера представит зрителям балет Николая Попова «Свет погасшей звезды», хореография Рината Абушахманова. Спектакль будет показан в рамках проекта «Закат на Крестовой», традиционно открывающего фестиваль и являющегося одним из его главных событий.

В 2020 году Башопера привозила на фестиваль балет «О чём молчат камни», также созданный творческим тандемом Николая Попова и Рината Абушахманова.

«Тогда артисты сказали нам, что хотели бы вернуться ещё раз и готовы подготовить продолжение истории. В этом году они привезут «Свет погасшей звезды». Этот одноактный балет как будто написан для горы Крестовой, – отметила председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой» Мария Коновалова на пресс-конференции, посвящённой предстоящему мероприятию. – Это замечательная, трогательная история любви. Балет Башкирского театра в 2020 году был более современным. В новом балете есть какая-то очевидная классика, здесь использован национальный инструмент, есть национальные танцы. Я думаю, что хореография тоже удивит зрителей».

«Тайны горы Крестовой» – театральный ландшафтный фестиваль, который проходит с 2012 года в Губахе. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 80 тысяч человек.