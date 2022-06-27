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Происшествия27 июня 2022 6:15

В Башкирии 3-летний ребенок получил травмы при падении с батута

Инцидент произошел в городе Салавате
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Салавате 3-летний мальчик получил травмы при падении с батута

В башкирском городе Салавате 3-летний мальчик получил травмы при падении с батута

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Салавате 3-летний мальчик получил травмы при падении с батута. Инцидент произошел 26 июня в парке культуры и отдыха на улице Ключевой. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Риск получения травмы значительно возрастает, если одновременно на батуте находятся несколько детей, особенно разного возраста. В таком случае в наибольшей опасности оказываются те дети, которые младше, – передали в аварийном ведомстве.

Ранее в Госкомитете республики по ЧС рассказали, что в озере города Мелеуза был обнаружен труп 17-летнего подростка.