В Башкирии 3-летний ребенок получил травмы при падении с батута

В башкирском городе Салавате 3-летний мальчик получил травмы при падении с батута Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Салавате 3-летний мальчик получил травмы при падении с батута. Инцидент произошел 26 июня в парке культуры и отдыха на улице Ключевой. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Риск получения травмы значительно возрастает, если одновременно на батуте находятся несколько детей, особенно разного возраста. В таком случае в наибольшей опасности оказываются те дети, которые младше, – передали в аварийном ведомстве.

Ранее в Госкомитете республики по ЧС рассказали, что в озере города Мелеуза был обнаружен труп 17-летнего подростка.