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Происшествия27 июня 2022 5:28

В Мелеузе в воде обнаружили труп 17-летнего подростка

На озере в Башкирии утонул 17-летний подросток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За день в Башкирии утонули два человека

За день в Башкирии утонули два человека

В башкирском городе Мелеузе 26 июня на озере утонул 17-летний подросток. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Поступило сообщение о том, что в Мелеузе на улице Центральная на озере пропал подросток. На вызов оперативно прибыли спасатели. Но было уже поздно… В результате инцидента утонул юноша, – рассказали в аварийном ведомстве.

В тот же день в городе Стерлитамаке на реке Ашкадар на утонул 43-летний мужчина. Его тело из воды достали спасатели. Несчастный случай произошел на необорудованном пляже.