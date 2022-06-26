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Происшествия26 июня 2022 16:19

В Башкирии водолазы нашли тело 15-летнего ребенка

Мальчика обнаружили на дне карьера около Мелеуза
Источник:kp.ru

В МЧС Башкирии сообщили о трагедии, которая произошла в Мелеузе. По предоставленной информации, спасатели обнаружили тело погибшего ребенка.

По предоставленным данным, 17-летнего мальчика нашли в карьере. Поисками занимались водолазы поискового отряда в Кумертау.

В настоящий момент тело ребенка уже достали из водоема и передали сотрудникам полиции. Причины гибели уточняются.

Также сегодня в г.Мелеуз водолазами зонального поисково-спасательного отряда г.Кумертау Госкомитета республики по ЧС из карьера извлечено тело ребёнка 2005 г.р. и передано сотрудникам полиции.