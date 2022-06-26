В Башкирии в последний путь проводили рядового Андрея Стручкова

Фото: Ильгиз Мухамедзянов

Глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов сегодня, 26 июня, сообщил о том, что прошло прощание с погибшим на Украине Андреем Стручковым.

– Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка, гвардии рядового российской армии Стручкова Андрея Владимировича, героически погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Выражаю соболезнования семье и близким. Память о герое всегда будет в сердцах давлекановцев, – рассказал глава.

О гибели уроженца региона Андрея Стручкова ранее сообщали в администрации города. Проводить в последний путь военного сегодня пришли близкие и знакомые в Дом культуры в Давлеканово.