В Уфе появилось посвященное Юрию Шатунову граффити

Фото: Радмил Усаев/соцсети

Сегодня, 26 июня, в Уфе появилось граффити, которое посвятили ушедшему из жизни певцу Юрию Шатунову. Об этом сообщил руководитель продюсерского центра RADUS Радмир Усаев.

Новое произведение находится по адресу Рабкоров 7/1. На рисунке изображен сам артист на фоне памятника Салавату Юлаеву и белых роз. Художник, который сделал графики, пригласил всех желающих положить цветы, гвоздики, памятные сувениры на это место.

– Это граффити тому, кого мы все уважаем, особенно наши бабушки, наши девчонки, выросшие на этих песнях. Мы им всем дарим такой замечательный рисунок, – прокомментировал художник.

Солист группы «Ласковый май» и известный певец Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по дороге в больницу.

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