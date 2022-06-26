В Башкирии пообещали в понедельник все также дожди и грозы

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Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики завтра, в понедельник, 27 июня. По предоставленным данным, первый рабочий день недели будет неблагоприятным. В регионе пообещали сильный ветер, грозы.

Помимо гроз местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северных и северо-восточных направлений с сильными порывами.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +6,+11°; днем +16,+21°.

Ранее в МЧС Башкирии также предупреждали об ухудшении погоды из-за грозы и сильного ветра.