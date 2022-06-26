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Общество26 июня 2022 10:59

Солист группы «Пицца» поделился своими эмоциями о выступлении в Уфе

Сергей Приказчиков рассказал, что для него всегда волнительно выступать в родном городе
Источник:kp.ru
Фото: Минкульт Башкирии

Фото: Минкульт Башкирии

Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков перед выступлением на фестивале «Сердце Евразии» ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что для него всегда волнительно выступать в Уфе, так как здесь, на родной земле его отец всегда смотрит выступление.

– На каждом моем концерте папа смотрит, как мы работаем, ищет ноту, в которую я не попаду, но не находит. Хотя, нет, находит иногда, конечно. Выступать в Уфе волнительно, потому что здесь очень много знакомых, родственников. Это все равно что на экзамен выходить, – рассказал он.

По словам Приказчикова, у него фестиваль оставил в сердце «жирный восклицательный знак» после того, как ему на нем вручили звание Заслуженного артиста региона, сообщает «Молодежная газета».