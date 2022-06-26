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Общество26 июня 2022 8:13

В Башкирии подняли тревогу из-за пропажи 10-летнего ребенка

В башкирских Туймазах пропал 10-летний Владислав Ильиных
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Сегодня, 26 июня, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Башкирии рассказали о пропаже 10-летнего мальчика. По предоставленным данным, о Вячеславе Ильиных из Туймазов ничего неизвестно с 25 июня. Ребенок тогда вышел из дома на велосипеде.

Приметы: худощавый, светло-русые волосы и голубые глаза. Рост – 134 см.

Вячеслав был одет в синие шорты и серо-белую майку, на ногах у него были белые кроссовки.

Если вам что-то известно о ребенке, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.