В Башкирии подняли тревогу из-за пропажи 10-летнего ребенка

Фото: Лиза Алерт

Сегодня, 26 июня, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Башкирии рассказали о пропаже 10-летнего мальчика. По предоставленным данным, о Вячеславе Ильиных из Туймазов ничего неизвестно с 25 июня. Ребенок тогда вышел из дома на велосипеде.

Приметы: худощавый, светло-русые волосы и голубые глаза. Рост – 134 см.

Вячеслав был одет в синие шорты и серо-белую майку, на ногах у него были белые кроссовки.

Если вам что-то известно о ребенке, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.