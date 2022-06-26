Сегодня утром в Башкирии произошли две смертельные аварии

Фото: ГИБДД Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил сегодня, 26 июня, что в республике утром произошли две серьезные аварии, которые привели к гибели людей. По предоставленной информации, ДТП зарегистрированы в Благоварском и Гафурийском районе.

В Благоварском районе столкновение зарегистрировано между грузовиком «Ман» и автомобилем «Шевроле Лачетти» с 70-летним жителем Челябинской области за рулем на 1379 км дороги М5 «Урал». Мужчина после аварии скончался сразу же на месте происшествия.

Фото: ГИБДД Башкирии

В Гафурийском районе на 6 км дороги Цапаловка-Стерлитамак 21-летний житель Салавата вылетел в кювет на «Ладе Ларгу». От полученных травм он скончался сразу же на месте происшествия. Его 22-летнего пассажира госпитализировали. В ГИБДД уточнили, что парни были на рыбалке, прав у водителя не было.