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Общество25 июня 2022 17:37

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации на Украине Максимом Ефимовым

Мэр Стерлитамака пообещал оказать помощь родным военного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Рустем Газизов

фото: vk.com // Рустем Газизов

Сегодня, 25 июня, в башкирском городе Стерлитамаке простились с Максимом Ефимовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он был гранатометчиком стрелкового батальона. О траурной церемонии сообщил мэр Рустем Газизов.

– Никакие слова не могут передать всю горечь утраты. Искренне соболезнуем родным и близким Максима. Желаем здоровья и терпения, чтобы пережить это горе. Мы будем рядом и со своей стороны окажем всю необходимую помощь, – написал чиновник.

фото: vk.com // Рустем Газизов

фото: vk.com // Рустем Газизов

Ранее «КП-Уфа писала, что в спецоперации на Украине погиб 22-летний Айдар Аиткужин из башкирской деревни Тюлебаево.