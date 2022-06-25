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Общество25 июня 2022 17:08

Хабиров обратился к выпускникам школ с напутствием

Глава Башкирии пожелал бывшим школьникам счастья
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава республики Радий Хабиров через свои соцсети обратился в бывшим школьникам с напутствием

Глава республики Радий Хабиров через свои соцсети обратился в бывшим школьникам с напутствием

Сегодня, 25 июня, по всей Башкирии проходят выпускные вечера. По этому случаю глава республики Радий Хабиров через свои соцсети обратился в бывшим школьникам с напутствием.

– Ох, эта пора, когда все кажется абсолютно далеким и неведомым. Счастья вам, наши выпускники! Поступайте, дерзайте, учитесь! Всегда ждем вас дома, – написал руководитель региона.

Самый роскошный выпускной в Башкирии, к слову, прошел у одиннадцатиклассников города Салавата. Подробнее о нем «КП-Уфа» писала в отдельном материале.