Хабиров обратился к выпускникам школ с напутствием

Глава республики Радий Хабиров через свои соцсети обратился в бывшим школьникам с напутствием

Сегодня, 25 июня, по всей Башкирии проходят выпускные вечера. По этому случаю глава республики Радий Хабиров через свои соцсети обратился в бывшим школьникам с напутствием.

– Ох, эта пора, когда все кажется абсолютно далеким и неведомым. Счастья вам, наши выпускники! Поступайте, дерзайте, учитесь! Всегда ждем вас дома, – написал руководитель региона.

Самый роскошный выпускной в Башкирии, к слову, прошел у одиннадцатиклассников города Салавата. Подробнее о нем «КП-Уфа» писала в отдельном материале.