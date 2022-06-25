В Башкирии полицейские спасли из горящего дома двух детей

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В башкирском городе Давлеканово майор полиции Илгиз Ахметзянов и капитан внутренней службы Расим Мавлияров спасли из горящего дома двух детей. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проезжая по частному сектору города Давлеканово, сотрудники органов внутренних дел увидели, что крыша и веранда одноэтажного деревянного дома на улице Титова охвачены пламенем. Они сообщили о пожаре в экстренные службы и поспешили на помощь.

Напарники увидели в доме двух детей – вход туда был отрезан огнем. Полицейские разбили окно, зашли внутрь и вынесли на улицу сначала 8-летнего Динара, а затем и его 14-летнего брата Алмаза.

– Я сидел в зале и играл в телефоне, мой брат вышел в коридор, и что-то задымилось. Сработала сигнализация, потом пришли полицейские, разбили окно и нас спасли, – рассказал о случившемся один из мальчиков.

После спасения детей Ахметзянов и Мавлияров убедились, что в доме никого нет, и постарались спасти от огня как можно больше вещей. Затем на место происшествия прибыли спасатели, которые потушили пожар. Тем временем медики скорой помощи осмотрели мальчиков – благодаря полицейским они не получили никаких повреждений.