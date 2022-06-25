Ковровая дорожка, вальс и огненное шоу. Смотрим, как в Башкирии отметили самый роскошный выпускной

Посетить выпускной «Баллы бал» 25 июня могли только хорошисты и отличники // фото: администрация города Салавата

Башкирский город Салават славится своими выпускными вечерами. Исключением не стало и окончание текущего учебного года.

фото: администрация города Салавата

Посетить выпускной «Баллы бал» 24 июня могли только хорошисты и отличники – на этот раз по красной ковровой дорожке прошли 354 юношей и девушек в смокингах и вечерних платьях. Перед их выходом в свет на площади Ленина 50 пар исполнили завораживающий танец – Гранд-полонез.

фото: администрация города Салавата

После вступительной части главные виновники торжества направились в культурный центр «Нефтехимик», на сцене которого 46 отличников – в их числе 35 медалистов – были награждены подарками. Всех их лично поздравил мэр города Игорь Миронов.

фото: администрация города Салавата

Официальная часть завершилась еще одним танцем – Гранд-вальсом.

фото: администрация города Салавата

Затем на площади состоялось огненное шоу и прогремел салют.

фото: администрация города Салавата

После этого выпускники вернулись в культурный центр, где для них выступила группа «Пицца», за несколько часов до этого порадовавшая поклонников на «Сердце Евразии» в Уфе, и GAYAZOV$ BROTHER$.