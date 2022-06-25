Исполняющим обязанности мэра Сибая избрали Азамата Юлдашбаева

Исполнять обязанности мэра башкирского города Сибая будет Азамат Юлдашбаев, ранее занимавший должность зама главы администрации по промышленности, транспорту и ЖКХ

Исполнять обязанности мэра башкирского города Сибая будет Азамат Юлдашбаев, ранее занимавший должность зама главы администрации по промышленности, транспорту и ЖКХ. Такое решение приняли местные депутаты. Они же объявили конкурс на замещение должности сити-менеджера. Об этом 25 июня сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Он присутствовал на избрании нового мэра.

– Сегодня перед нами стоят большие стратегические задачи по развитию Сибая и Зауралья в целом, которые мы включили в Стратегию развития до 2030 года. Она предполагает реализацию ряда амбициозных инфраструктурных и инвестиционных проектов и строительство социальных объектов, – написал премьер в своих соцсетях.

Напомним, ранее исполняющим обязанности мэра Сибая была Гюзель Ишемгулова. Она руководила городом после того как в апреле должность покинул Рустем Афзалов – он пошел на повышение и возглавил новое министерство предпринимательства и туризма.