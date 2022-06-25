За сутки в Башкирии зарегистрировали 52 случая коронавируса

Прямо сейчас носителями инфекции являются 365 жителей республики, 120 из них лежат в ковид-госпиталях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. Всего жертвами инфекции на территории республики стали 5 736 человек. Об этом 25 июня сообщил региональный оперштаб.

COVID-19 тем временем диагностировали еще 52 жителям. С начала пандемии в Башкирии было подтверждено более 290,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 283,9 тыс. человек, 32 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 365 жителей республики: 120 пациентов лежат в ковид-госпиталях, оставшиеся 345 лечатся дома – у них легкая форма заболевания.