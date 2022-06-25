Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июня 2022 12:46

В Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла

Несчастный случай произошел в Янаульском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла

В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла. Инцидент произошел вечером 24 июня. Об этом сообщил «Башинформ».

По предварительным данным, поезд сбил школьницу около остановки. Состав двигался по маршруту Агрыз — Дружинино. После происшествия девочку пытался реанимировать местный фельдшер, но безрезультатно – травмы не были совместимы с жизнью. Специалист констатировал смерть несовершеннолетней до приезда коллег из скорой помощи.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.