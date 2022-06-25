В Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла

В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка попала под грузовой поезд и погибла. Инцидент произошел вечером 24 июня. Об этом сообщил «Башинформ».

По предварительным данным, поезд сбил школьницу около остановки. Состав двигался по маршруту Агрыз — Дружинино. После происшествия девочку пытался реанимировать местный фельдшер, но безрезультатно – травмы не были совместимы с жизнью. Специалист констатировал смерть несовершеннолетней до приезда коллег из скорой помощи.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.