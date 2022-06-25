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Общество25 июня 2022 12:00

Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 26 июня

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на 26 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем столбики термометров покажут +17, +22°

Днем столбики термометров покажут +17, +22°

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Башкирии на завтра, 26 июня.

По данным специалистов, в республике будет облачно, с прояснениями. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Северный ветер будет умеренным, однако днем в отдельных районах он может усилиться – по данным МЧС, до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8, +13°. Днем столбики термометров покажут +17, +22°.

Напомним, ранее Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил, что в республику в последние дни июня нагрянут заморозки.