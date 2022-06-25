Госавтоинспекция РБ отчиталась об итогах массовых проверок водителей

В ходе рейдов ГИБДД Башкирии было задержано 47 пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе рейдов ГИБДД Башкирии, которые прошли в пятницу 24 июня, было задержано 47 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Всего сотрудники дорожной полиции составили более 2,1 тыс. административных протокола, 62 из них – по факту выезда на встречную полосу там, где это запрещено и создает угрозу жизни участников дорожного движения.

Напомним, 24 июня в башкирском городе Октябрьском пьяный житель на багги врезался в иномарку.