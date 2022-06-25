Госавтоинспекция РБ отчиталась об итогах массовых проверок водителей

В ходе рейдов ГИБДД Башкирии было задержано 47 пьяных водителей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В ходе рейдов ГИБДД Башкирии, которые прошли в пятницу 24 июня, было задержано 47 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Всего сотрудники дорожной полиции составили более 2,1 тыс. административных протокола, 62 из них – по факту выезда на встречную полосу там, где это запрещено и создает угрозу жизни участников дорожного движения.
Напомним, 24 июня в башкирском городе Октябрьском пьяный житель на багги врезался в иномарку.