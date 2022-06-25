Уфа стала третьей в рейтинге городов-миллионников по росту цен на квартиры в новостройках

Средняя стоимость жилья на первичном рынке в башкирской столице увеличилась на 22,6% – с 4,94 до 6,05 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфа заняла третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на квартиры в новостройках с начала 2022 года. Средняя стоимость жилья на первичном рынке в башкирской столице увеличилась на 22,6% – с 4,94 до 6,05 млн рублей. Об этом со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики» сообщил «РБК Недвижимость».

Возглавил рейтинг город Челябинск. Там рост цен на квартиры составил 34,4%, средняя стоимость увеличилась до 5,74 млн рублей. Второй в рейтинге оказалась Казань, где новое жилье подорожало на 33,2% и обойдется в 9,66 млн рублей.

Отрицательная динамика цены зафиксирована только в Омске: средняя стоимость жилья упала на 7,8% – до 6,69 млн рублей.