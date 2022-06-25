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Общество25 июня 2022 10:28

МЧС предупредило жителей Башкирии о ветре с порывами до 17 метров в секунду

Температура воздуха при этом не поднимется выше 22 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
26 июня местами по Башкирии поднимется северный ветер с порывами до 17 метров в секунду

26 июня местами по Башкирии поднимется северный ветер с порывами до 17 метров в секунду

Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 26 июня, местами по Башкирии поднимется северный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидромета, в воскресенье по республике пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Температура ночью опустится до +8, +13°. После восхода солнце прогреет воздух до +17, +22°.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии в последние июньские дни ожидаются заморозки. Спасатели рекомендовали укрыть сельскохозяйственные растения.