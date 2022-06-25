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Происшествия25 июня 2022 9:42

Житель Уфы Максим Беркли утонул в Абхазии в попытке спасти девушку

Очевидцы вытащили его из воды, но было уже поздно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Черном море в акватории Гагры погиб 40-летний житель Уфы Максим Беркли

В Черном море в акватории Гагры погиб 40-летний житель Уфы Максим Беркли

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Черном море в акватории Гагры погиб 40-летний житель Уфы Максим Беркли. Он пытался спасти девушку, которая стала тонуть, и сам ушел под воду. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

– Трое молодых людей купались в море. Одна из девушек стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть. Очевидцы с берега кинулись спасать их всех. Девушку вытащили живой, а вот молодого человека спасти не удалось, – рассказали в экстренном ведомстве.

Напомним, накануне в Башкирии во время игры с братом в реке утонула 6-летняя девочка. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.