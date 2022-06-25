фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 14-летний подросток на самокате столкнулся с Hyundai Accent. ДТП случилось во дворе дома №11/2 по улице Набережной во втором часу дня 24 июня. За рулем легковушки сидел 34-летний мужчина. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что иномарка следует по дворовому проезду и снижает скорость, а затем останавливается. В этот самый момент в машину въезжает юноша, который ехал на самокате в компании еще двух детей и, как кажется, не смотрел на дорогу.

В результате ДТП подросток получил травмы головы. Его пришлось госпитализировать.