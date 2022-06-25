Аналитики рассказали, как за неделю в Башкирии изменились цены на продукты

За неделю цена на огурцы в Башкирии поднялась на 8,8% – до 70 рублей за килограмм Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю цена на огурцы в Башкирии поднялась на 8,8% – до 70 рублей за килограмм. Об этом 23 июня сообщил Башстат.

Из подорожавших продуктов статистическое ведомство также отметило полукопченую колбасу (за неделю ее стоимость выросла на 3,1% – до 495,5 руб.) и картофель (+2,3% – до 62 руб.)

Подешевевших продовольственных товаров оказалось больше. Существенней всего цена упала на свежую капусту (-11,4% – до 47 руб.), морковь (-7,9% – до 60 руб.), бананы (-4,7% – до 103,5 руб.) и свеклу (-4,1% – до 58,5 руб.)