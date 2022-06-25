В Башкирии определили самого популярного блогера

Глава Башкирии Радий Хабиров – «самый популярный блогер» региона. Таким его назвал Центр управления республикой

Глава Башкирии Радий Хабиров – «самый популярный блогер» региона. Таким его назвал Центр управления республикой.

– Только в ВК у него [Хабирова] 235 тысяч подписчиков. А ещё есть страницы в «Одноклассниках» [34 тыс. подписчиков] и Телеграме [23 тыс.]. На его страницах – многогранная жизнь республики и много очерков о людях, – заявили в ЦУРе 25 июня.

Там добавили, что в Башкирии главы районов и городов ведут 420 аккаунтов в соцсетях. Еще 198 публичных страниц закреплены за местными министрами и ведомствами.