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Общество25 июня 2022 7:44

В Башкирии определили самого популярного блогера

Радия Хабирова назвали самым популярным блогером Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров – «самый популярный блогер» региона. Таким его назвал Центр управления республикой

Глава Башкирии Радий Хабиров – «самый популярный блогер» региона. Таким его назвал Центр управления республикой

Глава Башкирии Радий Хабиров – «самый популярный блогер» региона. Таким его назвал Центр управления республикой.

– Только в ВК у него [Хабирова] 235 тысяч подписчиков. А ещё есть страницы в «Одноклассниках» [34 тыс. подписчиков] и Телеграме [23 тыс.]. На его страницах – многогранная жизнь республики и много очерков о людях, – заявили в ЦУРе 25 июня.

Там добавили, что в Башкирии главы районов и городов ведут 420 аккаунтов в соцсетях. Еще 198 публичных страниц закреплены за местными министрами и ведомствами.