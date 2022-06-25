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Общество25 июня 2022 5:53

Фронтмен группы «Пицца» пожаловался на большое количество заборов в Уфе

Ранее о необходимости демонтировать ограждения говорил мэр
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков пожаловался на большое количество заборов в городе

Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков пожаловался на большое количество заборов в городе

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Приказчиков, солист группы «Пицца», ставшей хедлайнером первого дня фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе, пожаловался на большое количество заборов в городе. Об этом он сказал перед своим выступлением 24 июня.

– У отца в районе улицы Айской, на которой я вырос, ни пройти ни проехать, – цитирует Приказчикова издание ufa1.ru. – Вы зачем заборы понастроили? Когда я там рос, так не было.

Напомним, еще весной мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал пешеходные заборы в городе «большой проблемой» и заявил о необходимости их демонтировать. О планах убрать ограждения вдоль дорог также говорили и в городской ГИБДД.