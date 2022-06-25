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Общество25 июня 2022 5:14

В Уфе из-за ремонта дороги на день изменился маршрут троллейбуса №16

В мэрии рассказали о новой схеме движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 25 июня, в Уфе у троллейбусного маршрута №16 изменилась схема движения. Мера будет действовать один день. Это связано с ремонтом дорог, объяснили в городской администрации.

Троллейбус №16 будет ездить по следующему маршруту: улица Российская – местный проезд (между Российской и проспектом Октября) – проспект Октября – Трамвайная – Российская – и далее по рейсу.

Администрация города извинилась за доставленные неудобства и попросила заранее планировать свой маршрут.

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за ремонта дороги на улице Менделеева водителям автомобилей придется ездить по трамвайным путям.