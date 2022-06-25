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Общество25 июня 2022 4:45

Первый день фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе завершился салютом

Сегодня на культурном празднике пройдет «Симфоническая ночь»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

24 июня первый день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе завершился салютом. Фейерверк прогремел после выступления арт-проекта «ТенорА XXI века» и группы «Пицца». Фотографиями зрелища поделились в мэрии.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 25 июня, на площадке фестиваля – амфитеатре за конгресс-холлом «Торатау» – пройдет «Симфоническая ночь». Национальный оркестр Башкирии представит шедевры мировой классики. За дирижерским пультом будет стоять заслуженный артист республики Дмитрий Крюков.

Напомним, «Сердце Евразии» в Уфе проходит с 24 по 26 июня. Ранее «КП-Уфа» публиковала полную программу фестиваля.