Жители Уфы в течение двух дней медленно убивали свою жертву

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В отношении двух жителей Уфы утвердили обвинительное заключение по убийству, совершенному с особой жестокостью (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В октябре 2021 года фигуранты уголовного дела, которые приходятся друг другу братьями, распивали алкоголь с незнакомцем. Во время застолья между ними произошел конфликт, который привел к тому, что они убивали его в течение двух дней – пинали ногами и руками, били табуреткой, черенком от лопаты.

После избиения они заперли пострадавшего в погребе дома и скрылись. Мужчина скончался на месте, а мужчин задержали через 10 дней при попытке сбежать в Новосибирск.