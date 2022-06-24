В Башкирии во время игры с братом в реке утонула 6-летняя девочка

В Стерлитамакском районе Башкирии утонула 6-летняя девочка. Несчастный случай произошел на реке Меселька рядом с селом Талалаевка Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сегодня днем, 24 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии утонула 6-летняя девочка. Несчастный случай произошел на реке Меселька рядом с селом Талалаевка. Об этом сообщило региональное МЧС.

По предварительным данным, девочка поскользнулась и упала в воду, когда играла недалеко от дома у реки со своим братом-ровесником. Мальчик сразу же бросился звать на помощь взрослых, но было уже поздно – его сестра утонула.

– Тело девочки было извлечено очевидцами. Девочке пытались оказать первую помощь, но, к сожалению, она скончалась, – передали в экстренном ведомстве.

В МЧС добавили, что сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия.