Погода в Башкирии в субботу, 25 июня

Завтра, 25 июня, в Башкирии ожидается облачная и дождливая погода.

Первый месяц лета оказался для жителей Башкирии совсем не таким, каким он обычно бывает. Почти весь июнь в республике шли дожди, а по-настоящему солнечные дни выдавались очень редко. Похожая картина продолжится и в конце месяца.

Так, по данным Башгидромета, 25 июня в республике ожидается дождливая и пасмурная погода. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днем потеплеет до +25. Возможны грозы и кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о сильном северном ветре.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью столицу ждет сильный ветер, а вечером – дожди. Температура воздуха будет колебаться от +11 ночью до +22 градусов днем.