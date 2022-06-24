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Общество24 июня 2022 12:37

В Уфе водителей отправят ездить по трамвайным путям на улице Менделеева из-за ремонта дороги

Необычная схема движения будет действовать две ночи подряд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Яндекс. Карты

фото: Яндекс. Карты

В Уфе водителей отправят ездить по трамвайным путям из-за ремонта дороги на улице Менделеева. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, во время укладки верхнего слоя асфальта на улице Менделеева между пересечениями с Генерала Горбатова и Обской будет закрыто движение по всей ширине проезжей части:

– с 22:00 24 июня до 6:00 25 июня по четной стороне улицы Менделеева;

– с 22:00 25 июня до 6:00 26 июня по нечетной.

В указанное время автомобили смогут ездить по трамвайным путям. В мэрии заверили, что пространство между ними уже заасфальтировано.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info