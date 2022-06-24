14 июля из Уфы откроется новый авиарейс в Ташкент

14 июля из Уфы откроется новый авиарейс в столицу Узбекистана Ташкент Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля из Уфы откроется новый авиарейс в столицу Узбекистана Ташкент. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Полеты раз в неделю – по четвергам – организует авиакомпания UTair. Пассажиры будут летать на самолетах Boeing 737-800. Борт вмещает до 189 человек. Время в пути составит два с половиной часа.

В воздушной гавани отметили, что рейс Ташкент-Уфа-Ташкент на данный момент уже есть – его осуществляет национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways.

Ранее «КП-Уфа» писала об увеличении частоты рейсов в Турцию.