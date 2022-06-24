Суд обязал полицию пересмотреть заявление на мэра Стерлитамака за отсутствие маски

фото: vk.com // Рустем Газизов

Суд башкирского города Стерлитамака 20 июня обязал местную полицию пересмотреть заявление на мэра Рустема Газизова за отсутствие маски. Соответствующий акт опубликован на сайте инстанции.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в марте стерлитамакский общественник Дамир Гарифуллин увидел в соцсетях Газизова фотографию, на которой тот во время официального мероприятия в актовом зале администрации не надел маску. Активист заявил об этом в полицию, однако там отказались возбуждать административное дело за нарушение масочного режима, сославшись на то, что здание мэрии является «режимным объектом». Гарифуллин решил оспорить это решение и подал жалобу в суд.

На заседание по жалобе Рустем Газизов не явился, вместо него пришел представитель. Суд установил, что полицейский – старший инспектор МВД по исполнению административного законодательства, – при рассмотрении заявления Гарифуллина не опросил самого мэра. Кроме того, в материалах об отказе в возбуждении дела не было доказательств того, что здание администрации Стерлитамака – это режимный объект.

Судья удовлетворил жалобу Дамира Гарифуллина, отменил отказ в возбуждении административного дела и вернул материалы полиции на новое рассмотрение.