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Общество24 июня 2022 16:56

Мэрия Уфы пожаловалась на кражу 120 саженцев гортензии с газонов

Администрация подала заявления в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе неизвестные украли с газонов более 120 саженцев гортензии. Об этом 24 июня сообщила городская администрация. Там заявили, что злоумышленники «не просто выкопали, а выдернули часть цветов».

– Вандализм и хищение городского имущества могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью. На сегодняшний день в МВД России по Уфе переданы заявления о фактах кражи саженцев, – передали в мэрии.

Там жителей попросили уважать труд коммунальных служб, которые с начала сезона высадили более 2,6 тыс. кустов гортензии, и беречь город.