Мэрия Уфы пожаловалась на кражу 120 саженцев гортензии с газонов

фото: ufacity.info

В Уфе неизвестные украли с газонов более 120 саженцев гортензии. Об этом 24 июня сообщила городская администрация. Там заявили, что злоумышленники «не просто выкопали, а выдернули часть цветов».

– Вандализм и хищение городского имущества могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью. На сегодняшний день в МВД России по Уфе переданы заявления о фактах кражи саженцев, – передали в мэрии.

Там жителей попросили уважать труд коммунальных служб, которые с начала сезона высадили более 2,6 тыс. кустов гортензии, и беречь город.