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Общество24 июня 2022 10:27

В Башкирии на сутки запретят продавать алкоголь

Ограничение будет действовать 27 июня
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
В Башкирии нельзя будет купить алкоголь 27 июня

В Башкирии нельзя будет купить алкоголь 27 июня

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии 27 июня будет нельзя купить алкоголь – республика отметит трезвый День молодежи.

Желающим провести вечер понедельника с алкогольными напитками придется приобрести спиртное заранее. Дело в том, что 27 июня в Башкирии отмечается День молодежи. Согласно республиканскому закону, приобрести в этот день любой алкоголь (включая пиво) будет нельзя. Продавцов-нарушителей ждут серьезные штрафы.

Похожий запрет на продажу алкоголя в Башкирии действует и в день Последнего звонка. Примечательно, что в школьные выпускные продажа алкоголя в Башкирии не запрещена. Дело в том, что каждый класс выпускников самостоятельно решает, когда нужно отмечать этот праздник.