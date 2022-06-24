В Башкирии на сутки запретят продавать алкоголь

В Башкирии нельзя будет купить алкоголь 27 июня Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии 27 июня будет нельзя купить алкоголь – республика отметит трезвый День молодежи.

Желающим провести вечер понедельника с алкогольными напитками придется приобрести спиртное заранее. Дело в том, что 27 июня в Башкирии отмечается День молодежи. Согласно республиканскому закону, приобрести в этот день любой алкоголь (включая пиво) будет нельзя. Продавцов-нарушителей ждут серьезные штрафы.

Похожий запрет на продажу алкоголя в Башкирии действует и в день Последнего звонка. Примечательно, что в школьные выпускные продажа алкоголя в Башкирии не запрещена. Дело в том, что каждый класс выпускников самостоятельно решает, когда нужно отмечать этот праздник.